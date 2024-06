Urbanisme aprova un hotel de 4 estrelles en antigues bordesEl projecte de Borda Socampo reuneix els permisos de la Generalitat 14 anys després

La comissió d’Urbanisme del Pirineu ha donat aquest mes l’aprovació definitiva al projecte per habilitar un hotel de quatre estrelles en el conjunt d’antigues construccions conegudes com a Borda Socampo, a la zona de Bonabé, a Alt Àneu. Ha aconseguit el vistiplau urbanístic de la Generalitat un any després de l’autorització ambiental. Culmina així un llarg procés de tramitació que s’ha prolongat durant 14 anys. En aquest període, el promotor, Jordi Puig Claret, ha presentat a l’administració quatre projectes diferents. Ara només està pendent de sol·licitar llicència d’obres a l’ajuntament d’Alt Àneu.

Aquest projecte per donar un ús hoteler a aquest conjunt d’antigues bordes va xocar anys enrere amb oposició ecologista i de l’entitat municipal descentralitzada (EMD) d’Isil i Alós. A requeriment de la Generalitat, el promotor va anar rebaixant la proposta inicial al llarg dels anys en successives propostes des del 2010. Davant de la desena d’habitacions i l’ocupació de 1.500 metres quadrats que plantejava la penúltima, de l’any 2017, la finalment aprovada es limita a vuit habitacions i uns mil metres quadrats. En aquesta superfície, hi ha prevista la construcció d’una establa per a cavalls i també la instal·lació d’un grup electrogen i panells solars per tal de subministrar energia als edificis, així com una caldera de biomassa i una depuradora d’aigües residuals.

Puig es va mostrar satisfet de culminar un procés d’autorització. Tanmateix, va expressar la seua preocupació pel fet que un projecte d’aquestes característiques hagi requerit més d’una dècada de tràmits. Així mateix, va advertir que les diverses reduccions que ha introduït respecte al projecte original per obtenir el vistiplau de la Generalitat podrien arribar a comprometre la viabilitat econòmica de l’hotel, i que haurà de verificar que encara la té abans de seguir endavant.