Els embassaments de Lleida continuen guanyant reserves: Oliana i Rialb, amb 200 hm³ més que fa un any

Els embassaments de Lleida continuen guanyant reserves per les pluges al Pirineu. Oliana i Rialb sumen 311 hm³ al Segre, gairebé 200 més que l’any passat per aquestes mateixes dates, segons les dades de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE). El primer està al 95,6% i Rialb a punt d’arribar al 60%. Segons el president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, encara es deixarà passar una setmanaper emmagatzemar més aigua de cara a donar un sisè reg, ja que també s’anuncien precipitacions de cara al cap de setmana. Pel que fa a la Pallaresa, els tres embassaments (Sant Antoni, Terradets i Camarasa) estan per sobre del 90%. De fet, Sant Antoni alleuja aigua per sobreeixidors de fons després de turbinar per a l’explotació hidroelèctrica. Canelles, a la Ribagorçana, també guanya cabal i està al 34,5% amb més de 234 hm³.