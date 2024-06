Mor un excursionista de 70 anys a Andorra

Un turista holandès de 70 anys va perdre la vida ahir a la tarda en precipitar-se per una canal en el Pla de l’Estany, a Arinsal, a Andorra. El cos de bombers va informar que a les 15.55 hores van rebre l’avís per part del fill de la víctima i es van desplaçar en helicòpter cap al lloc de l’accident, amb dos membres de l’equip de muntanya i un infermer.

Quan els efectius de salvament van arribar al lloc dels fets no van poder fer res per salvar la vida de l’excursionista, que ja havia mort, segons va informar el Diari d’Andorra. El mort va ser traslladat a les dependències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell per practicar-li l’autòpsia. També van atendre el fill de la víctima. La Policia es va fer càrrec de la investigació i la principal hipòtesi és que l’home va relliscar i va caure per la canal.