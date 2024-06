Orriols expulsa d'Aliança Catalana l'alcalde de Ribera d'Ondara per les seues declaracions homòfobes

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La presidenta d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha condemnat aquest dimarts al matí les declaracions de l'alcalde de Ribera d'Ondara, Albert Puig –únic edil del partit a Lleida–, que titllaven de “càncer” el moviment LGTBI. La líder d'Aliança ha explicat en una publicació a les xarxes socials que les paraules de Puig "no representen el meu sentir ni el del partit". En aquest sentit, Orriols ha demanat a la resta de membres de la direcció del partit que Puig sigui expulsat "i deixi d'utilitzar les sigles d'Aliança Catalana per emetre discursos que contradiuen els objectius fundacionals del partit".

L'alcalde de Ribera d'Ondara va dir, en referència a un vídeo que el departament d’Igualtat de la Generalitat ha publicat a les xarxes socials amb motiu de la celebració el 28 de juliol del dia de l’Orgull LGTBI: “El càncer més gran que té Catalunya, autèntiques sectàries, a Ribera d’Ondara no sou benvinguts, ni ara ni d’aquí a uns mesos, ja està bé de destrossar la societat.” Les seues paraules van rebre una allau de crítiques qualificant-les d’homofòbia.

L’edil va passar al cap de poc d’acusador a declarar-se assetjat. “Com us agrada a molts destrossar persones, jo estic curat de tot, per molt que amenaceu i em truquin diaris no rectificaré. On és la llibertat d’expressió?”, va dir en un tuit posterior, en el qual lamenta que el critiquin “per dir que amb diners públics cal manipular menors”. En declaracions a SEGRE, es va declarar contrari a col·locar la bandera LGTBI a la seu del consistori. “El que cada un sigui, jo no ho prohibeixo, però els diners públics no han de fer-se servir en això”, va dir.

Avui, Albert Puig s'ha disculpat de les seues declaracions amb un missatge a X: "Crec fermament que totes les persones som iguals indiferentment de la nostra orientació sexual. Per això vull demanar disculpes sinceres per les meves paraules. Em vaig expressar molt malament. Lamento profundament si he ofès algú i reconec el dany que poden haver causat".

En declaracions a SEGRE, Puig ha afirmat que les seues paraules no anaven contra les persones, són contra les maneres de fer polítiques. "Si al final he de deixar el partit continuaré amb la meua tasca com a alcalde en funcions i edil de Ribera d’Ondara", ha afegit, segons informa Xavier Santesmasses.