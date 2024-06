Alcaldes del Baix Segre expliquen que hi ha aldarulls diaris entre temporers, alguns amb navalles

L’alcalde de Seròs va indicar que hi ha aldarulls diaris, alguns de greus, com el registrat dimarts a la tarda quan es va produir una baralla amb navalles que va obligar a trucar als Mossos d’Esquadra.

El Baix Segre demana ajuda

Els alcaldes i representants dels ajuntaments d’Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp, Torres de Segre i Massalcoreig, amb el suport de la Paeria de Lleida, es van mostrar ahir com un front comú per exigir que l’Administració doni ja una solució als problemes que genera l’arribada massiva de temporers per treballar a la campanya de la fruita.

Tots van coincidir que estan desbordats i que gestionar el dia a dia els comporta despeses i esforços que els consistoris sufraguen a costa d’altres partides. Van incidir en els problemes d’inseguretat, aldarulls, habitatge i falta de serveis i personal, com per exemple la cobertura mèdica o recollida d’escombraries, que durant aquests mesos es desborda.

Reclamen que la Diputació com a ens supramunicipal mediï davant d’Estat i Generalitat i la creació d’una junta de seguretat específica d’administracions i sector per organitzar la campanya amb temps.

L’alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, va indicar que al “Baix Segre viuen unes 20.000 persones, una xifra que es duplica durant els mesos d’estiu. Els alcaldes no podem estar fent de policies i la Generalitat ens ignora. De fet, encara no han vingut els dinamitzadors que facilita el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que finalitzaran la seva feina al mes de desembre, quan aquí no quedi ningú”.

També va remarcar que el personal mèdic no era suficient abans de l’arribada de temporers i “ara encara menys, la qual cosa obliga els que hi ha a treballar el doble”. L’alcaldessa d’Aitona, Rosa Pujol, es va centrar en els problemes de seguretat. Va indicar que no és normal que només hi hagi una patrulla quan en calen quatre o sis i fer rondes a peu.

En aquest sentit, va reivindicar la reobertura de l’oficina dels Mossos en aquesta població durant l’estiu. L’alcalde de Torres, Àxel Curcó, va incidir en l’augment d’escombraries als carrers i els esforços per mantenir-los nets que provoca queixes veïnals i afavoreix comportaments racistes.

L’alcalde de la Granja, Manel Solé, va valorar “l’actuació del sector agrari”, ja que treballa de valent per poder tenir-ho tot en regla, “encara que la situació és descontrolada en els últims anys”. El responsable dels Serveis Socials de la Paeria de Lleida, Carlos Enjuanes, va recolzar les queixes dels diferents alcaldes.