El promotor de Nova Tracjusa demana llicència d'obres i els contraris reclamen no atorgar-la

La cooperativa GAP, que reuneix més de cent ramaders de les Garrigues, ha sol·licitat llicència a l’ajuntament de Juneda per a les obres de Nova Tracjusa, el polèmic projecte que preveu obtenir gas de residus i utilitzar-lo com a combustible per assecar purins en l’actual planta de Tracjusa. El promotor espera que les noves instal·lacions funcionin el desembre del 2025, ja que, passada aquesta data, expiraran les primes a la cogeneració que fins ara han fet viable assecar les dejeccions mitjançant la crema de gas natural. Per la seua part, la plataforma contrària al projecte reclama al consistori que denegui el permís d’obres.

La Generalitat va autoritzar el 2021 Nova Tracjusa, i ara GAP la posa en marxa per garantir el tractament de purins més enllà del 2025. A més llarg termini, prepara un projecte per orientar la planta de Juneda cap a la producció de biogàs. Això es deu en bona part al fet que els ingressos que la cooperativa esperava obtenir anys enrere per rebre fins a 45.000 tones a l’any de residus per gasificar-los seran sis vegades menors del previst. “Ara paguen menys”, van explicar fonts de GAP, que van indicar que la producció de biogàs ofereix una millor rendibilitat.“La gasificació és estratègica per mantenir l’assecatge de purins i continuarà amb el projecte de biogàs”, van recalcar des de GAP. El grup Griñó tindrà un paper clau tant a Nova Tracjusa com en la futura aposta pel gas renovable. D’una banda, aportarà residus prèviament seleccionats per gasificar-los. “La nostra autorització ambiental no permet utilitzar escombraries sense separar”, va recalcar la cooperativa. Per una altra, brindarà tecnologia per produir biogàs.Griñó i GAP seran accionistes de la planta, si bé aquesta última aportarà una gran part de la inversió, d’entre 13 i 15 milions. Així ho van indicar fonts de la cooperativa, que van indicar que, a canvi, el 60% del purí que rebrà la planta serà dels seus ramaders associats, que el tractaran allà sense cost. Per la seua part, els contraris a Nova Tracjusa s’oposen a un projecte que qualifiquen com a incineració de residus, una cosa que el promotor rebutja. La Plataforma Aturem la Incineradora considera que l’ajuntament no ha d’atorgar la llicència, i argumenta que el promotor incompleix la declaració d’impacte ambiental del projecte. Aquesta exigeix “revisar l’autorització de l’activitat abans del 17 d’agost del 2022 per incorporar prescripcions” relatives a les millors tècniques disponibles per al tractament de residus. L’entitat conclou que no fer-ho suposa “una vulneració molt greu” de la normativa.