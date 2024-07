Avís per pluges intenses avui a la tarda en quatre comarques de Lleida

El Meteocat ha alertat avui de que quatre comarques de Lleida estaran en avís de perill moderat per pluges intenses. Es tracta del Pallars Jussà, la Noguera, l'Alt Urgell i el Solsonès. Les quatre comarques podrien rebre pluja a partir del migdia. A la resta del país s'esperen pluges fortes al quadrant nord-est.

En la resta del territori de Lleida el cel estarà ennuvolat, i les temperatures seran suaus i fins i tot aniran a la baixa.

Els aiguats han provocat inundacions en residències i instal·lacions esportives de Balaguer



Els Bombers de la Generalitat han rebut durant la matinada d'aquest dilluns 14 avisos pels aiguats que han escombrat la demarcació de Lleida, la majoria d'ells, fins a 11, per una tempesta a Balaguer. En aquest sentit, la intensa pluja ha provocat inundacions en dos residències de gent gran de la capital de la Noguera: a les 00.32 hores han rebut avís per inundació de la residència Santa Maria, on han treballat quatre dotacions, i a les 01.22 dos dotacions han acudit a la residència Sant Domènech, on s'ha inundat el soterrani. Segons Protecció Civil, no ha calgut evacuar a cap usuari d'aquestes dos residències.