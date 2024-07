Els pantans de Lleida tenen més del 70% d'aigua emmagatzemada a principis de juliol

La salut dels pantans de Lleida segueix millorant. Les conques de Lleida emmagatzemen aquest 1 de juliol més del 70% de la seva capacitat total, concretament el 71.85%, un total de 2.400 hectòmetres cúbics d'aigua del total que poden emmagatzemar, que són 3.350.

Alguns pantans segueixen a més del 90% de la seva capacitat. És el cas dels pantans de la conca de la Noguera Pallaresa: el pantà de Sant Antoni, o embassament de Talarn, es troba avui al 90,13%, Terradets al 95% i Camarasa al 96%. També superen el 90% Oliana i Escales.

A la conca del Segre, Oliana es troba al 93%, quan per Setmana Santa estava al 69%. Rialb està al 57%, després de molts mesos sense arribar a la meitat de la seva capacitat. En total, la conca del Segre es troba al 63% de tota l'aigua que pot emmagatzemar.

A la conca de la Ribagorçana: Escales es manté al 91,5% de la seva capacitat després d'haver començat a desembassar aigua, Canelles assoleix el 35% de la seva capacitat, i més avall Santa Anna es manté estable amb un 84%. En total la conca de la Ribagorçana suma un 54% de la seva capacitat, amb 576 hectòmetres cúbics d'aigua.

I finalment Mequinensa suma 1.129 hectòmetres, que són el 83% de tota l'aigua que pot emmagatzemar.

Aiguats a Ponent

Les pluges d'aquesta matinada han deixat registres importants a les comarques de Lleida. A Balaguer hi han caigut, entre les 12 i la 1 de la matinada, 38 litres per metre quadrat, segons dades de pluviometria de la Generalitat. A la mateixa hora a Camarasa hi han sigut 27 litres, a Baldomar 30 i a Oliola 21. A la Pobla de Segur hi han caigut 23 litres, mentre al sud destaquen els 21 litres per metre quadrat de Maials, o els 10 de la Granadella.

Una estona abans l'aigua havia caigut amb força en poblacions com Alguaire (28 litres), Alfarràs (27) o Gimenells (24).

A Balaguer la intensa pluja ha provocat inundacions en dos residències de gent gran de la capital de la Noguera: a les 00.32 hores han rebut avís per inundació de la residència Santa Maria, on han treballat quatre dotacions, i a les 01.22 dos dotacions han acudit a la residència Sant Domènech, on s'ha inundat el soterrani. Segons Protecció Civil, no ha calgut evacuar a cap usuari d'aquestes dos residències.