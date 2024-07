La província de Lleida es recupera de les pluges i el vendaval que van deixar fins a 112 litres/m2

L’Alta Ribagorça es recuperava ahir de les pluges torrencials que dissabte a la tarda van fuetejar el Pirineu i que van deixar més de 100 litres en alguns punts. Concretament, a Boí es van superar els 112,7 litres per metre quadrat, la qual cosa va obligar a desallotjar dos càmpings i dos campaments infantils amb 130 nens i 50 monitors, que van ser traslladats dissabte a la tarda a diferents equipaments al Pont de Suert.

Els nens del campament ubicat a la Vall de Boí van poder tornar ahir al seu prat, mentre que els que van ser desallotjats d’un altre a Llesp van tornar ahir a les seues cases al quedar totes les pertinences xopes i algunes tendes, inservibles.

Operaris, ahir sanejant la teulada d’una nau a Alcarràs.amado forrolla

El delegat del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Josep Castells, va visitar ahir alguns dels punts més afectats de la comarca per fer una primera valoració dels danys. El Pont de Suert ahir va aconseguir obrir els accessos a Sarroqueta i Llesp i la brigada municipal va poder restablir l’aigua de boca de les Bordes i Malpàs, després que les captacions quedessin afectades per terra i pedres. Avui estan previstes més actuacions per sanejar els dipòsits d’aigua.

D’altra banda, les pluges van afectar la muralla de Vilaller, catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), mentre que a Barruera els Bombers van haver de desallotjar l’àrea de servei.

D’altra banda, tres dotacions dels Bombers també van treballar dissabte en el rescat d’un vehicle que es va veure arrossegat per l’aigua a l’Eix Pirinec (N-260), en el punt quilomètric 231. Els ocupants van poder sortir del vehicle i no van requerir assistència mèdica.

Danys a la muralla de Vilaller, catalogada com a BCIN.ajuntament de vilaller

A la Conca de Dalt, al Jussà, els Bombers van activar un servei per buidar l’aigua que s’havia acumulat en un celler, més de 10 centímetres. La tempesta amb pedra i vent que va recórrer part del Segrià va ser la més intensa dels últims 32 anys registrada a l’observatori de Lleida. A la capital de la demarcació van caure fins a 20,8 litres per metre quadrat en 10 minuts i en total es van acumular 30 litres.

A més, la Guàrdia Urbana va atendre una trentena d’incidències, mentre que els serveis de jardineria van retirar ahir una vintena d’arbres danyats. El temporal va ocasionar també danys a quatre vehicles i a Pardinyes va quedar també afectada la tanca perimetral del camp de tir.

A Alcarràs, on el temporal va enfonsar una nau, ahir es van portar a terme treballs per sanejar la teulada de la infraestructura. A Os de Balaguer, on es van registrar 50 litres per metre quadrat, l’aigua va entrar als baixos de la residència de gent gran de la localitat. L’alcaldessa, Estefania Rufach, va apuntar que el mateix dia van treballar per buidar l’aigua que havia entrat al lloc.

Així mateix, l’aigua bruta va danyar també els filtres de les piscines del poble, la qual cosa va obligar a tancar-les “com a mesura preventiva i fins que se sanegi l’aigua de les piscines novament”, va declarar Rufach. També es van inundar els baixos d’alguns habitatges i la xarxa de desaigüe va quedar col·lapsada.