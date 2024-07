Transsegre 2024: reducció de participants i canvis en el recorregut per preservar l'entorn

La Transsegre d'aquest any ha comptat amb 55 embarcacions inscrites i un total de 450 participants, xifres inferiors a les d'edicions anteriors, on es registraven més de cent barques i més de mil persones. La reducció en el nombre de participants es deu a la limitació de les embarcacions a deu tripulants cadascuna, segons va informar la presidenta de l'organització.

La major part dels participants eren locals, principalment de la comarca de la Noguera. Només dues embarcacions tenien barquers de fora de la regió, reflectint un caràcter marcadament local de la competició.

Aquest any, la Transsegre ha experimentat canvis significatius en el seu recorregut per motius mediambientals. A diferència d'anys anteriors, on la baixada es realitzava en dos trams durant el cap de setmana (dissabte i diumenge), aquest any s'ha concentrat tot en un sol dia, dissabte. A més, no s'ha arribat fins al Pantà de Camarasa ni a Sant Llorenç de Montgai per preservar aquests espais protegits i evitar l'impacte de les embarcacions en aquestes zones sensibles.

L'organització va dedicar dues tardes a netejar el camí, retirant troncs de l'aigua per facilitar la navegació de les embarcacions i assegurar una baixada sense incidents.

La primera embarcació en arribar a la meta estava formada per un grup de joves molt diversos, amb una filla de Balaguer i altres membres provinents de Valls i Vilafranca. Aquest grup, conegut com La Perla de Balaguer, tots d'uns 20 anys, han creuat la línia d'arribada amb gran entusiasme.

Falta de voluntaris

Val a dir que l'organització fa una crida per trobar organitzadors, i és que falten molts voluntaris que treballin en l'organització de forma desinteressada. És per això que la Transsegre va limitar els participants a 100.