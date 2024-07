Festa del foc a Erill la Vall amb més de vuitanta fallaires

Desenes de persones van visitar ahir la Vall de Boí per gaudir de les falles a Erill la Vall. La festa va començar al far, un lloc elevat de la muntanya amb vista al poble, on més de 80 fallaires entre nens i adults van acudir a la tarda a fi de compartir un sopar abans de la celebració. Quan es va fer fosc, van encendre les falles i van començar a baixar fins al poble. El punt àlgid va ser quan els participants van envoltar l’església de Santa Eulàlia.

El calendari de falles de l’Alta Ribagorça va començar el 14 de juny passat amb les de Durro. Les pròximes seran les del 19 de juliol a Taüll. El Pla de l’Ermita les baixarà el 26 de juliol i Llesp ho farà la nit següent.