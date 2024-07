El poble de Lleida que compta amb una agrobotiga municipal des de fa gairebé 2 anys

Preixana compta des del setembre de 2022 amb una agrobotiga de gestió municipal, la primera botiga del municipi des que el mes de novembre anterior tanqués Cal Cota per jubilació dels seus propietaris.

L'alcalde, Jaume Pané, va explicar que “des del consistori apostem per aquesta agrobotiga perquè considerem que és un servei imprescindible per als veïns, especialment per a la gent gran que té dificultats per desplaçar-se a altres localitats”. El projecte ha estat ben rebut pels veïns.

L'agrobotiga s'ha obert als baixos de Cal Vallverdú, una casa del segle XVII que l'ajuntament va heretar i que ha rehabilitat, i per gestionar-la, l'ajuntament ha contractat una persona. Ho ha fet amb la col•laboració de bonÀrea, que des del primer moment va apostar per garantir aquest servei als veïns de Preixana.

Des del passat cap de setmana, a l’àmplia varietat de productes de bonÀrea, hi ha sumat pa, croissants i coques del Forn de Pa i Pastisseria Vilardosa després que aquest servei es deixés de prestar al poble i amb l’objectiu de continuar oferint pa del dia als veïns.

L’horari de l’agrobotiga és els dilluns i els dijous de 9 a 13h, els dimecres, divendres i dissabtes de 9 a 13 i de 17 a 20h i els diumenges de 10 a 14h. L'agrobotiga també disposa d'una sala de degustació als baixos de Cal Vallverdú mentre que a la resta de la casa s'han habilitat quatre apartaments turístics amb 16 places.