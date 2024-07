La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran comença a desplegar la detecció precoç del càncer de coll uterí

detail.info.publicated acn

La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ha començat aquest mes de juliol a realitzar la prova de detecció del virus del papil·loma humà (VPH) en el cribratge en dones i persones amb coll uterí d'entre 30 i 65 anys. L'objectiu d'aquest programa és millorar la detecció de la infecció abans de la presència de lesions que puguin desenvolupar-se en càncer de coll uterí. La Val l'Aran és el primer lloc on s'ha incorporar el cribratge, mentre que a la resta del territori s'anirà desplegant durant el que resta d'any. Aquesta primera fase consisteix en un cribratge oportunista aprofitant una consulta ordinària al centre d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva. A la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, aquesta fase està adreçada a les 2.134 dones.

La segona fase del programa, la poblacional, es començarà a desplegar a partir de 2025, tot i que ja està funcionant una prova pilot a Catalunya. Aquest cribratge es basa en la recollida de la mostra necessària per a fer la prova de detecció de VPH per part de les mateixes dones i compta amb la col·laboració de les farmàcies. A través d'un SMS es convida la persona a recollir un dispositiu d'automostra a una farmàcia, on s'ha de retornar una vegada la persona s'ha pres la mostra. Aquesta prova també es continuarà fent als ASSIR per part de professionals sanitaris en els casos en què la dona així ho desitgi.

Amb la posada en marxa d'aquest programa de cribratge, Salut queda alineada amb la resta de països europeus per assolir l'estratègia mundial liderada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a l'eliminació d'aquest tipus de càncer.