Cal regular el turisme per evitar la massificació?

Després de la icònica fotografia que palesa la la massificació al Pirineu, amb senderistes fent cua per superar el pas de Mahoma que permet accedir a l'Aneto després d'esperes de més de mitja hora, a l'enquesta d'aquesta setmana us preguntem si creieu que caldria regular d'alguna manera el turisme. També hi va haver cues de 10 minuts per culminar la Pica d'Estats.

Els turistes van desbordar el cap de setmana passat els pics i cims més emblemàtics del Pirineu de Lleida i aragonès i els Agents Rurals van denunciar nou persones per pernoctar i acampar en zones prohibides. Hi va haver tres denúncies al Parc Natural de l’Alt Pirineu i sis el Parc Nacional d’Aigüestortes i Sant Maurici.

