Liciten les obres de la comissaria del Pla d'Urgell per 8,9 milions d'euros

La construcció de la nova comissaria dels Mossos d’Esquadra de Mollerussa s’ha tret a licitació amb un pressupost total de 8,9 milions d’euros. L’obra tindrà un temps d’execució de 18 mesos a partir del seu inici, previst per al febrer del 2025. La nova comissaria donarà servei a les comarques del Segrià, les Garrigues i el Pla d’Urgell i comptarà amb una dotació regular de 60-70 agents. La nova Àrea Bàsica Policial allotjarà els serveis de Seguretat Ciutadana i Investigació així com un laboratori per a la Unitat Regional de Policia Científica i incrementarà els serveis que ja està prestant actualment.

L’edifici acollirà també una galeria de pràctiques de tir de fins a 50 metres que cobrirà les necessitats de formació en aquesta matèria als agents destinats a la Regió Policial de Ponent. La galeria permetrà l’entrenament i formació en arma llarga i disposarà de galeria virtual.La superfície total del nou equipament serà de 1.000 metres quadrats per a la comissaria i de 1.200 per a la galeria de tret. El solar on es construirà el nou edifici policial està situat a la carretera de Linyola LP-3322, al costat del parc de Bombers de la capital del Pla d’Urgell.