Lladres rebenten i roben al bar de les piscines d'Agramunt

Els Mossos d’Esquadra investiguen un robatori que hi va haver ahir a la matinada al bar de les piscines municipals d’Agramunt. Els lladres van trencar tanques i portes tant del recinte com del local i van saquejar l’interior. “Han forçat les portes amb alguna barra i ho han saquejat tot. S’han emportat diners però també licors, refrescos, menjar i els equips informàtics”, va explicar el responsable del bar 310, Bernat Marquilles, que va afegir que “fins i tot s’han begut dos refrescos que han deixat. També han deixat els congeladors oberts”. Els danys no només afecten el bar sinó també el recinte, que és de l’ajuntament. Els Mossos van fer una inspecció ocular i van buscar indicis per poder identificar els lladres de l’establiment, que no compta amb càmeres. No és la primera vegada que assalten el bar de les piscines –que només obre durant la temporada estiuenca–. Va ocórrer també el 2013. A més, les últimes setmanes s’han denunciat diversos robatoris en habitatges de la localitat.