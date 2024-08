L'atac de gossos a Boumort va deixar 30 ovelles mortes i nou de desaparegudes

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de trenta ovelles mortes i nou més de desaparegudes és el balanç final dels atacs de gossos a un ramat a la Reserva de Boumort el mes de juliol. Es tracta d’un 10 per cent de baixes en un ramat que suma un total de 400 ovins, la qual cosa va obligar els ramaders Rafel Noray i Josep Costa a retirar els seus ramats de les muntanyes per evitar més atacs. A aquestes caldrà sumar els avortaments, assenyalen els afectats, que hi hagi quan les ovelles hagin de parir, motivats per l’estrès que han patit els animals aquests dies. “Estan traumatitzades, només de veure com un pardal alça el vol ja s’espanten”, va explicar Costa, un dels ramaders, que va afegir que “amb la sequera que hi ha en cotes més baixes està sent molt difícil cuidar els animals”. Cal recordar que aquest any és el segon que Costa i Noray han hagut de retirar abans de temps els ramats de les muntanyes amb la finalitat d’evitar nous atacs. Arran dels fets, a mitjans de juliol mig centenar de ramaders es van concentrar a Hortoneda per mostrar la seua solidaritat amb els afectats.