Isavarre estrena un espai de creativitat per als artesans

L’alcaldessa d’Alt Àneu i els veïns d’Isavarre van inaugurar ahir en aquesta localitat l’edifici que, principalment, vol ser un espai on els artesans del municipi puguin treballar i desenvolupin les seues activitats. Amb aquesta finalitat, el consistori ha adquirit un antic paller que ha habilitat també com a local social perquè els veïns tinguin un lloc on fer activitats puntualment, segons va explicar l’alcaldessa, Laura Tristán. També es va inaugurar una exposició sobre el poble.