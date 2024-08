Capturat un gos assalvatjat a la Coma i la Pedra

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals van col·laborar recentment amb l’ajuntament de la Coma i la Pedra, al Solsonès, en la captura d’un gos assalvatjat que perseguia i causava molèsties als ramats. Una vegada capturat pels agents, el personal del consistori el va traslladar a la protectora d’animals, on es va constatar que no portava xip ni estava identificat. Val a tenir en compte que el cos d’Agents Rurals vetlla per la conservació de la naturalesa i la protecció del medi ambient. Està format per uns 500 agents, dels quals dos-cents s’han incorporat durant els últims dos anys.