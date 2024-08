Rècord de pernoctacions, puja el turisme estranger i el setembre, ja amb reserves

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pernoctacions durant el mes de juliol als hotels de Lleida, principalment del Pirineu, han estat de rècord amb 228.231 nits d’allotjaments, el millor balanç des que es tenen xifres, el 1999. Comptant les contractades en càmpings i turisme rural també superen les de l’any passat en un 4%, ja que són 421.932 davant les 438.045 en el que va d’estiu, segons les dades del Patronat de Turisme de Lleida.

Això es deu a un notable increment dels turistes internacionals que han optat per hotels, bungalous i cases rurals i que han suposat un increment de gairebé l’11,7% en les estades nocturnes (de les 75.016 de l’any han passat a les 83.738 fins el moment). Aquest sector allarga molt més les seues estades respecte al turista nacional, segons va explicar el president del Patronat, Juan Antonio Serrano.Per altra banda, pel que respecta a les xifres d’agost, encara per calcular, l’ocupació a l’última setmana als hotels frega el 70% a les comarques del Pirineu i el 60% a les del pla. Val a tenir en compte que en el pont de la Mare de Déu d’Agost van arribar al complet. Quant als càmpings i bungalous, aquest final de mes estan al 80% però també van arribar al 100% durant el pont festiu. Els càmpings es troben actualment al canvi en el qual marxa el turista nacional i s’espera l’arribada d’holandesos, francesos i alemanys, segons el Patronat. L’ocupació al sector del turisme rural durant aquesta segona quinzena està al 70% i va arribar al màxim a mitjans quan es va registrar un 85%. Segons Serrano, la forts competència dels pisos turístics és la que resta afluència als allotjaments rurals. Les empreses d’esports d’aventura també estan satisfetes ja que s’ha treballat bé tant en activitats de riu com en barrancs, hípiques i BTT. En aquest sentit, la mitjana del mes es preveu entre un 75 i un 80% amb pics del 100% durant el passat pont en reserves d’activitats. Queda al davant tot el mes de setembre per al qual ja han començat a registrar-se les primeres reserves tenint en compte que la Diada cau en dimecres encara que seran pocs els que puguin fer un macropont atès que el curs escolar comença el dia 9. D’altra banda, els pronòstics són millors per al pont de la Mercè ja que a Barcelona és festa del 20 al 24. Segons el Patronat, aquest pont posarà fi a la campanya estival a Lleida que es preveu, de moment, de les millors.