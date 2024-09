Mor un veí de Tàrrega al bolcar amb el seu camió a l'A-22, a Montsó

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de Tàrrega de 56 anys va morir ahir a mitja tarda en un accident de trànsit ocorregut a l’autovia A-22 d’Osca a Lleida, al terme municipal de Montsó. Segons va informar la Guàrdia Civil, la víctima mortal conduïa un vehicle articulat de transport porcí en direcció a Lleida quan, a les 19.20 hores, el camió va sortir de la via pel marge esquerre en el punt quilomètric 41,300, xocant amb la bionda metàl·lica de protecció i quedant bolcat al marge de la carretera.

Com a resultat de l’accident, el conductor va resultar mort i va ser traslladat pels serveis funeraris a l’Institut de Medicina Legal d’Osca. Com s’aprecia a la imatge al costat d’aquestes línies, el remolc va quedar també danyat per la bolcada i alguns dels animals que transportava van quedar lliures al costat de l’autovia.

Al lloc de l’accident es van personar tres patrulles dels destacaments de Trànsit de la Guàrdia Civil de Fraga, Barbastre i Aïnsa, l’Equip de Sinistres Viaris (EIS) de la Unitat d’Investigació de Seguretat Viària (UNIS) del subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Osca, una patrulla de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Civil de Montsó i una dotació de Bombers, Protecció Civil i ambulància del 061.D’altra banda, el succés va obligar a tallar la circulació a la calçada de l’autovia a sentit cap a Lleida, entre els quilòmetres 44 al 40, desviant-se el trànsit cap a la carretera nacional N-240.

Mor un motorista a Mequinensa

Un motorista va morir ahir a la tarda en un accident de trànsit a l’N-211 al terme municipal de Mequinensa. Segons va informar la Guàrdia Civil, l’home mort era un veí d’Osca de 58 anys que tornava del circuit de Motorland, a Alcanyís, en el qual aquest cap de setmana se celebra una prova del campionat mundial de motociclisme. L’accident es va produir cap a les 17.30 h. a l’esmentada carretera en el km 303, en sentit Mequinensa. Fonts de la Guàrdia Civil van explicar que el motorista va perdre la vida al sortir de la via pel marge dret i xocar amb un senyal de la calçada.