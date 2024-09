La jornada més plujosa dels últims cinc anys en pobles de les Garrigues, Segarra i Segrià

Les comarques de les Garrigues, Segarra i el Segrià van registrar dimecres la jornada més plujosa dels últims cinc anys, des del 22 d’octubre del 2019, segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Com a exemple, destaca Sant Guim de la Plana a la Segarra on van caure fins a 81 litres per metre quadrat, més de 70 litres a la Granadella o el Vilosell, on es van registrar 76 litres i va acumular 115 litres des de diumenge passat. L’episodi de pluja va ser especialment rellevant en sectors del pla de Lleida, amb una pluviometria anual escassa i que en alguns casos havien rebut menys de 50 litres durant tot l’estiu. Es tracta del primer cicle de precipitacions extensa d’aquest final d’estiu, amb acumulacions que van deixar una mitjana de 70 litres en comarques de Lleida. Van destacar també els registres de 55 litres a Almatret, 48 a Alinyà, 43 a la Pobla de Cérvoles, al Soleràs o Massoteres van caure 42 litres, 40 a Tàrrega, 36 a Organyà o Tornabous i 30 a Tremp i Solsona.

Durant la matinada de dijous Protecció Civil va mantenir l’alerta als pobles de la Vall del Sió per possibles avingudes del riu i va instar a limitar les activitats al seu curs i als punts baixos. En el cas de les Oluges i Tarroja de Segarra els va demanar que activessin en fase d’alerta el Pla d’Emergències Municipal (PAM). A Tarroja de Segarra, on el riu està monitorat, l’increment de cabal va passar dels 50 centímetres als tres metres. A la tarda ja s’havia estabilitzat el volum d’aigua. Malgrat això, es mantenia l’estat d’alerta en funció de les pluges que es podien registrar a la nit. A Agramunt van haver de tancar-se els accessos. El mateix va passar a Cervià de les Garrigues, al riu Set (ja normalitzat), que recull les aigües de l’Albi i el Vilosell, que desemboquen a a l’embassament de l’Albagès.