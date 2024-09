L'episodi de pluges deixa més 80 litres en punts de Lleida

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El primer episodi de pluja extensa de la tardor meteorològica ha deixat més de 70 litres a sectors del pla de Lleida i, fins tot, molt localment, més de 80 litres. En el conjunt de Catalunya, entre el dimarts 3 i el dimecres 4 de setembre la precipitació ha estat general a Catalunya, amb acumulacions de 20 a 50 litres per metre quadrat a gran part del país, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. En alguns punts, feia 5 anys que no hi plovia tant en un dia.

La pluja va caure en dos tongades: la primera entre la matinada i el matí de dimarts i la segona al llarg de tota la jornada de dimecres, en tots dos casos arrencant des de Ponent i les Terres de l’Ebre i desplaçant-se cap al nord-est.

L’episodi de pluja ha estat especialment rellevant a sectors del sud i de Lleida, que tenen una pluviometria anual escassa i que en alguns casos havien rebut menys de 50 litres de pluja al llarg de l’estiu. En aquest sentit, en alguns d’aquests indrets hi ha plogut més en un dia que en tres mesos. A la Granadella (Garrigues) es van recollir 87,5 litres en tot l’episodi; a Cervera (Segarra) van caure 76,4 litres; a Maials (Segrià) es van registrar 72,4 litres per metre quadrat, i a Vilanova de Segrià, 64,7, segons dades recollides a les estacions meteorològiques automàtiques del Meteocat.

Primeres volves de neu als cims del Pirineu La baixada de temperatura que ha acompanyat l’episodi de precipitació ha implicat una baixada de la cota de neu, que ahir dimecres al migdia i primeres hores de la tarda va baixar puntualment fins als 2.600 – 2.800 metres a l’Alt Pirineu. Va ser una precipitació anecdòtica, però als indrets culminants de la serralada es van poder veure les primeres volves de neu de la tardor. La nit de dimecres a dijous la temperatura ha baixat fins al voltant de 0 ºC a 2.500 metres, la més baixa des del passat 13 de juny. Al fons de les valls del Pirineu la mínima ha voltat els 5 ºC, mentre que a l’interior s’ha situat entre els 10 i els 15 ºC i tot el litoral ha baixat per sota dels 20 ºC.

El riu Set a Cervià de les Garrigues ahir dimecres.