Nargó multarà els veïns si deixen la brossa al carrer

Veïns de Coll de Nargó s’han revelat contra la nova gestió dels residus al municipi ja que ha implicat el canvi d’ubicació d’algunes illes de contenidors i cada dia dipositen les bosses d’escombraries en un dels carrers en els quals fins fa algunes setmanes estaven instal·lats.

Els residus de la població els gestionava fins al mes de juliol passat la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional (Migraum) però des de l’estiu tota la gestió de l’Alt Urgell ha quedat unificada en un sol contracte comarcal a càrrec de la firma Urbaser. Per optimitzar el servei, l’empresa concessionària efectua la recollida amb camions de més capacitat que els que utilitzava la Migraum i aquest fet ha obligat a desplaçar algunes illes de contenidors dels pobles del sud de la comarca.

Residents lamenten el canvi de lloc i diuen que el camí per abocar les escombraries és fosc

L’alcalde, Martí Riera, va lamentar ahir l’actitud “incívica” d’aquests ciutadans i va explicar que “hem lluitat molt per la unificació de la gestió per poder fer més sostenible i millorar en el reciclatge. Això implica un esforç per part de tothom, cosa que hi ha alguns que no volen entendre”. L’ajuntament ha enviat diverses circulars als veïns explicant el canvi i demanant la col·laboració de la població, però tot i així “la falta de respecte no cessa”.“Aquells que estan deixant les bosses on ja no hi ha contenidors ni n’hi tornarà a haver, i ho saben, estan atemptant contra la salut pública i el pròxim pas seran les inspeccions de les bosses i les sancions”, va alertar. La problemàtica se centra en el carrer Sant Bartomeu. “Els veïns d’aquesta zona han de caminar poc més de 200 metres, però alguns no ho volen entendre”, va concloure l’edil.

Per la seua part, els veïns lamenten que el camí que han de fer per arribar a la nova ubicació dels contenidors que abans es localitzaven al carrer Sant Bartomeu “no disposa de cap mena d’il·luminació”.