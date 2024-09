Les famílies d'Isona aixequen la protesta i porten els fills a classe

Les famílies dels alumnes del col·legi Aeso d’Isona i Conca Dellà, que pertany a la Zona Rural Pallars Jussà, van desconvocar ahir la protesta contra el professor polèmic del centre i després de dos dies sense anar a classe ahir van portar els nens al col·legi, a l’espera de la resposta del departament d’Educació sobre la possibilitat de rectificar el nomenament del mestre. El col·lectiu de pares va assegurar que el nomenament d’aquest professor ha generat “desconfiança” amb el departament ja que asseguren que ha “dimensionat” la plantilla de docents del centre amb dos mestres a jornada completa que només exerciran com a professionals de suport, cosa que “ens ha posat en alerta”, van dir. Esperen la resposta del departament, que ja va avançar que al més aviat possible es prendria una decisió sobre què fer en aquest cas.

Fonts d’Educació van afegir que s’està treballant amb la direcció del centre i les famílies per garantir la millor atenció educativa dels alumnes. D’altra banda, les famílies han sol·licitat rectificar el nomenament d’aquest docent. “A l’espera de la resposta del departament hem decidit portar igualment els nens al col·legi”, van explicar ahir. Durant l’última dècada pares de quatre col·legis més de la demarcació de Lleida s’han plantat el primer dia de classe com a protesta pel nomenament d’aquest mateix professor, que des de l’any passat ja és funcionari de carrera.

Va reclamar una indemnització de 300.000 € per assetjament laboral

■ El docent d’Infantil objecte de les protestes portava dècades com a interí i acumula diversos informes negatius sobre la seua tasca dels centres als quals ha estat destinat i del servei d’Inspecció. Malgrat això, es va convertir en funcionari de carrera en el concurs de mèrits convocat el 2023 per Educació en el procés d’estabilització de la plantilla. Aquest mateix any va reclamar una indemnització de 300.000 € per danys morals i psicològics soferts des del 2011, que va atribuir a un assetjament laboral per expulsar-lo de la roda d’interins.