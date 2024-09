Entitats locals cobren de l'Estat fins a 50 milions d'euros de la liquidació del 2022

Ajuntaments i diputació de Lleida reben aquest any del Govern central fins a 50 milions d’euros no previstos procedents de la seua participació en els tributs de l’Estat (PTE) després de la liquidació dels comptes del 2022. Segons van confirmar el ministeri d’Hisenda i algunes de les corporacions, a la Diputació se li han consignat 25 milions d’euros més; a l’ajuntament de Lleida, una mica més de nou milions; als de Tàrrega i Balaguer, uns 989.000 euros i Mollerussa ha cobrat 830.000 euros més. Bellpuig ha rebut uns altres 280.000 euros, una xifra similar a la d’Agramunt. Són només alguns exemples dels ingressos no previstos a Lleida, fins a sumar 15,3 milions d’euros, sense comptar els de l’ajuntament de la capital (9) i la Diputació (25).

Aquests imports, procedents del càlcul definitiu dels comptes del 2022, se sumen a les entregues a compte al llarg d’aquest 2024, que de cara al pròxim 2025 s’incrementaran en una mica més d’un 13%, segons ha anunciat el Govern central.

Alguns ajuntaments han aprofitat aquests ingressos de més per portar a terme inversions ja previstes però que fins ara es preveien finançar recorrent al crèdit bancari. És el cas de Tàrrega. Al ple celebrat ahir es van aprovar diversos projectes a què es destinarà aquest import entre els quals hi ha la substitució de la gespa artificial del camp de futbol artificial amb una inversió de gairebé 350.000 euros, projecte que ja ha estat aprovat per decret d’alcaldia; la compra de la casa Ca l’Andreu situada a la plaça Major al costat de la Casa de Cultura, amb 226.000, euros per destinar-la a serveis municipals; la compra de dos vehicles elèctrics per a la neteja viària, amb 90.000 euros; la renovació dels tendals exteriors de les dos llars d’infants municipals, amb 40.000 euros, i ampliar i modernitzar l’enllumenat públic amb uns altres 163.000 euros que s’afegiran als 168.585 euros previstos. També se substituirà la forma de pagament de l’adquisició de quatre pisos per destinar-los a lloguer social, que al principi havien de finançar-se amb 52.281 euros de fons propis i 180.000 euros a través d’un crèdit mentre que finalment es pagaran amb 60.000 euros a través d’un crèdit i la resta amb els nous ingressos de l’Estat.

Per la seua banda, a Bellpuig, l’alcalde, Jordi Estiarte, va destacar com a projectes pendents la construcció d’un dipòsit d’aigua potable i la implantació de la recollida de residus porta a porta. Al seu torn, l’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va explicar que encara han d’estudiar-ho però no va descartar que l’import es destini a l’amortització de deute municipal l’any que ve.