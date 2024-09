Suma projecta una fàbrica de biogàs a Torregrossa

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Gestcompost Cat, empresa controlada pel fons d’inversió Suma, ha sol·licitat els permisos per ampliar amb una planta de biogàs la de compostatge de purins que explota a Torregrossa.

L’actual planta de compostatge pot processar 66.000 tones de residus orgànics sòlids (60.000) i líquids (6.000), amb les dejeccions incloses en ambdós casos, i 47.823 més de fracció vegetal.“Amb la incorporació del nou procés de biogàs, la capacitat global de la planta passarà a ser de 120.000 tones anuals”, assenyala la memòria del projecte, actualment en fase d’informació pública i que matisa que “es respectarà la capacitat actual de la planta de compostatge”, que en qualsevol cas sí que podria rebre el digest (subproducte) que generarà la fàbrica de biogàs.

No obstant, afegeix, “s’ha determinat un màxim de 80.000 tones” per a la planta de biogàs “perquè pràcticament pugui digerir la capacitat màxima global, encara que hi haurà residus que aniran a compostatge sense passar pel biogàs.”.En cas de complir-se aquestes previsions, les instal·lacions de Gestcompost disposarien de prou capacitat per processar els residus de 120.000 places de bestiar porcí i per produir 4,7 hm3 de biogàs. Aquest volum permetria generar 32.348 MWh d’electricitat, la demanda de 10.000 llars.