Renfe destina prop de 90 busos al servei alternatiu pel tall ferroviari a Tarragona

Renfe destinarà 87 busos al servei per carretera que oferirà per donar alternativa als passatgers per les obres del túnel de Roda de Berà (Tarragona), que tallen la circulació ferroviària entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders (Tarragona) a partir d’aquest dimarts i fins el 2 de març. El tall afecta les línies R14, R15, R16, R17 i RT2, i el servei alternatiu per carretera tindrà un cost de 30 milions d’euros. Les línies R13 i R14 s’unificaran durant el trascurs de les obres, de manera que oferiran el servei Lleida-Barcelona passant per Valls (Tarragona), amb cinc serveis per sentit i dia, i la R14 també servirà de llançadora entre La Plana-Picamoixons i Tarragona

Els busos realitzaran 600 expedicions diàries entre Sant Vicenç de Calders i diferents estacions al sud del tall, amb 30.000 places, i hi haurà 150 persones informant els passatgers del funcionament del servei alternatiu. El dispositiu contempla que sempre hi hagi personal d’informació a tots els trens Regionals i, almenys en els primers 15 dies, a tots els trens del tram entre Vilanova i la Geltrú (Barcelona) i Sant Vicenç, així com en les estacions. Tots els trens les línies afectades iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Vicenç de Calders, i en aquesta estació arribaran i sortiran busos cap a cinc destinacions diferents i en tots els casos, Renfe ha treballat amb els ajuntaments dels municipis per dissenyar la millor operativa possible.

Les afectacions a Lleida

Les afeccions, alienes a la línia de Lleida a Barcelona per Cervera, seran, en una mesura o una altra, per als usuaris de l’R14, les estacions de la qual a Lleida són, a més de la capital, les de Puigverd-Artesa de Lleida, Juneda, les Borges Blanques, la Floresta i Vinaixa. Aquest tram coincideix amb l’inicial (o el final de volta) de l’R13, que va de Lleida a Barcelona per Valls, i que, tret de sorpresa, mantindrà el servei amb normalitat al llarg d’aquests mesos en tots dos sentits excepte en vuit dates: el 25 i el 26 de gener, l’1, el 2, el 8 i el 9 de febrer i l’1 i el 2 de març el servei quedarà interromput entre Valls i Sant Vicenç.

Des d’avui, l’R14, per la qual circulen trens regionals, Regional Exprés i Catalunya Exprés, s’unifica amb l’R13 de Lleida fins a la Plana-Picamoixons, des d’on hi haurà cinc enllaços diaris amb tren cap a Tarragona, tot i que queden fora de servei les parades d’Alcover, la Selva del Camp, Reus i Vila-seca. Passarà el mateix en sentit contrari.A partir d’aquí, els usuaris que pretenen desplaçar-se fins a Barcelona (i que no hagin optat per l’R13 per Valls) hauran d’utilitzar els autocars habilitats per Renfe per arribar des de l’estació de Tarragona fins a la de Sant Vicenç i continuar des d’allà fins a Barcelona (hi haurà trens cada mitja hora); i viceversa.

Finalment, els passatgers que es dirigeixin a les estacions d’Altafulla i Torredembarra també hauran d’utilitzar els autocars per arribar, tant des de Tarragona com des de Sant Vicenç. L’R13 i l’R14 sumen uns 2.500 usuaris diaris.

El Govern fa un balanç positiu del primer dia de talls

El secretari de Mobilitat i Infraestructures del Departament de Territori, Manel Nadal, ha fet un balanç positiu del primer dia de tall ferroviari a Tarragona i ha assegurat que "no hi ha hagut caos". Nadal ha dit que és "evident" que s'ha produït "un cert canvi" en la mobilitat, tot i que no ha volgut avançar dades del nombre de viatgers. També ha indicat que caldrà veure si hi ha un "increment substancial" de l'ús de vehicle privat per part dels usuaris, ja que a la capital tarragonina l'afluència d'usuaris s'ha reduït. El secretari ha demanat disculpes als passatgers pels canvis que suposa el pla alternatiu en els seus hàbits. "Les obres del túnel de Roda de Berà són molt necessàries, milloraran el servei de Rodalies", ha defensat

Queixes d'usuaris

No obstant, diversos usuaris lamenten retards en els busos alternatius que compensen el tall ferroviari a Roda de Berà. “És un infern”, afirmen alguns usuaris, entre els quals hi ha hagut queixes per retards de més de 20 minuts sobre l’horari previst. El tall de trànsit al túnel de Roda de Berà per les obres del Corredor Mediterrani ha convertit Sant Vicenç, al Vendrell, en el punt clau de les comunicacions entre les Terres de l’Ebre, el Camp de Tarragona i Barcelona. El dispositiu de busos ha estat “un estrés màxim” per a diversos viatgers, que lamenten que “mai és possible arribar a l’hora a la feina”. Aquest operatiu serà vigent fins el març.