Transports repara el pont de l'AP-2 a Albatàrrec

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministeri de Transports va procedir dijous a la nit a substituir dos de les bigues del pont amb què l’autopista AP-2 salva la C-12 o Eix Occidental a Albatàrrec, que havien resultat danyades per un accident a finals del mes de maig passat.

Els treballs, que es van fer de nit per minimitzar les afeccions al trànsit rodat, van obligar, no obstant, a regular la circulació per la C-12 mentre s’estaven desenvolupant. L’operació de substitució de les bigues, que van arribar a la zona en transport especial, van començar a les set de la tarda i es van prolongar fins a la matinada. La col·locació de les bigues obre l’última fase de la reparació dels desperfectes que va causar al pont l’impacte de la part superior d’una retroexcavadora que transportava un camió i que superava el gàlib del pas de la C-12, que era de 4,7 metres. D’aquesta manera, l’impacte va danyar les bigues i altres elements del pont, però no va arribar a afectar-ne l’estructura, segons van certificar els Bombers. Això ha permès que durant aquests més de quatre mesos s’hagi pogut mantenir la circulació tant per l’autopista com pel tram inicial de l’Eix Occidental.