El Govern central transferirà 10,2 M€ a Rodalies Lleida

El Govern de l’Estat transferirà entre el 2024 i el 2025 un total de 10,2 milions a la Generalitat per finançar la millora dels serveis a Rodalies Lleida. En concret, el pagament correspon al desplegament de la línia RL3 entre Lleida i Cervera, que es van posar en marxa al febrer duplicant les freqüències de tren, que van passar de 6 a 10 serveis diaris per sentit. En l’aire està la posada en marxa de l’RL4, que connectarà Lleida amb Manresa passant per Cervera. El Govern català va anunciar que arrancaria amb els trajectes l’estiu passat. Tanmateix, el va ajornar fins a aquesta tardor per problemes tècnics i de reestructuració. El fet que la Generalitat assumís el servei de les dos línies s’emmarca en els acords del traspàs de competències entre Renfe i FGC, que no serà total fins al 2025.

L’anunci arriba enmig de les queixes per part de veïns, plataformes i alcaldes per les afectacions a la mobilitat que estan tenint les obres d’Adif al túnel de Roda de Berà, que han suposat la desconnexió ferroviària del sud del país amb Barcelona. Està previst que durin fins al març del 2025 i a Lleida estan comportant retards de més de trenta minuts als usuaris de les línies R13 i R14. Això es deu al fet que el tram de via únic a l’estació de la Plana-Picamoixons assumeix els trens de mercaderies de Tarragona per anar a Barcelona. Renfe va dir que farà canvis en el pla alternatiu d’autobusos dissenyat per cobrir les estacions entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders.

Acord per reformar l’N-260 i enllaçar Castelldans amb l’AP-2

El Govern central va aprovar ahir dos convenis per millorar l’N-260, mitjançant els quals es compromet a invertir 260 milions d’euros durant els propers nou anys i a construir el nou enllaç de Castelldans amb l’AP-2, que respon a la necessitat d’adequar les antigues autopistes de peatge, ara alliberades, per facilitar l’accés i millorar la capacitat viària.Quant al pla per a l’N-260, inclou actuacions per rehabilitar el ferm; millores de seguretat i els seus elements de connexió i noves infraestructures. Serà la Generalitat qui portarà a terme les actuacions, que seran finançades íntegrament pel ministeri de Transports, encara que l’Estat es reserva l’aprovació d’estudis i projectes i farà un seguiment dels treballs. D’altra banda, l’enllaç de Castelldans amb l’AP-2 forma part del conveni per millorar la funcionalitat d’aquesta via i l’AP-7, que inclou unes altres 18 actuacions que sumen 250 milions d’euros. La senadora d’ERC per Lleida, Sara Bailac, va explicar ahir que els convenis són fruit del compromís que va assumir el Govern central en els pressupostos del 2023, encara que això no l’eximeix de continuar fent noves inversions.