Tres dimissions en la direcció de la residència d'Almacelles agreugen la crisi municipal

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

La reunió del consell d’administració de l’empresa pública que gestiona la residència municipal de la tercera edat d’Almacelles va acabar dilluns amb la dimissió de tres càrrecs: la directora tècnica, Sheila Gómez; el vicepresident, el republicà Xavier Martínez, al govern municipal; i un dels tres vocals, Òscar Garcia, del PSC, a l’oposició a l’ajuntament. Aquesta situació agreuja encara més la crisi de govern que va començar a finals de setembre quan l’alcalde, Joan Bosch (Amunt Almacelles-Ara Pacte Local), va fer fora de l’equip de govern tripartit els dos edils d’Almacelles En Comú, quedant-se en minoria amb ERC. De fet, l’alcalde és el que ha agafat les regnes de la direcció del geriàtric.

Sheila Gómez va argumentar ahir la seua dimissió en una carta publicada a les xarxes socials amb greus acusacions contra l’alcalde, a qui també demana que dimiteixi. L’acusa d’“ambició de vots, inacció i incompetència” per superar la greu crisi que el centre de la tercera edat viu des de fa anys. “La residència se sosté perquè els treballadors tripliquen torns i en 10 mesos no s’han volgut buscar solucions. No té conveni, ni estabilitzada la plantilla, ni la valoració dels llocs de treball, tenim salaris indignes i no hi ha una empresa de comptabilitat, entre altres moltes coses que no callaré”, referint-se que en la reunió del consell l’alcalde la va fer callar (vegeu el desglossament). Per la seua part, el portaveu d’ERC, soci de govern d’Amunt Almacelles-Ara Pacte Local, Josep Torres, va confirmar que el portaveu al consell, Xavier Martínez, “ens ha comunicat la seua dimissió, però aquesta circumstància no canvia res del pacte de govern que es manté a l’ajuntament”, va recalcar.Per la seua part, l’alcalde, Joan Bosch, va indicar que aquesta situació es remunta a fa gairebé dos mesos quan també es va cessar del seu càrrec al consell de l’empresa pública gestora la regidora d’En Comú, Montse Cortasa. La va rellevar Martínez com a regidor de Benestar però “em va demanar que passés al capdavant per la delicada situació de la residència de la qual estic al corrent des d’aleshores”, va indicar l’alcalde. Bosch va negar les acusacions de Gómez encara que va admetre que cal prendre el control del geriàtric municipal seriosament. “No m’importa quedar com el dolent.”Per la seua part, Junts i el PSC, a l’oposició, van denunciar la inestabilitat municipal que creen totes aquestes situacions.

EL CSIF treballa en l’estabilització de la plantilla

Responsables del sindicat CSIF van indicar que s’està treballant en la creació d’un conveni que reguli les condicions de treball de la plantilla de la residència, que va obrir l’any 2015, i amb inestabilitats que s’arrosseguen des de fa 10 anys, sent alcalde llavors Josep Ibarz. L’objectiu és aconseguir l’estabilització del gairebé mig centenar de treballadors que atenen uns 60 interns.

Contactes per assegurar l’estabilitat local

L’alcalde, Joan Bosch, va assegurar que han començat els contactes per donar estabilitat al govern municipal. Bosch va explicar després de fer fora els dos edils d’En Comú per deslleialtat als altres partits de l’equip de govern i intromissió en altres matèries que buscarien pactes puntuals per aconseguir que els projectes tiressin endavant en els plens que se celebren cada dos mesos.