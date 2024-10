Una guineu es 'cola' en un jaciment arqueològic a Isona

S'està fent una intervenció de consolidació a la vil·la romana de Llorís. Us en donarem detalls més endavant, però hi ha curiosos que no poden esperar! 🦊 pic.twitter.com/4zSPjKaSsx

Els arqueòlegs que participen aquests dies en la intervenció de consolidació a la vil·la romana de Llorís, al terme municipal d'Isona i la Conca Dellà, han rebut una curiosa visita. Mentre estaven treballant, una guineu s'ha atansat fins al jaciment i ha traspassat la tanca que el delimita. Sense cap vergonya, ha creuat la zona de treball ensumant el material i durant uns instants s'ha quedat mirant fixament l'objectiu de la càmera. Després d'aquesta breu visita, la guineu ha marxat per l'altra banda. Així es pot veure en el vídeo que el Museu de la Conca Dellà ha penjat aquest matí al seu compte de Twitter. "S'està fent una intervenció de consolidació a la vil·la romana de Llorís. Us en donarem detalls més endavant, però hi ha curiosos que no poden esperar! 🦊", diuen.

Els treballs arqueològics que s’estan duent a terme al jaciment de la vil·la romana de Llorís han posat al descobert una gran casa de camp amb construccions annexes, com unes termes i un mausoleu, que en total ocupen 10.000 m2. La vil·la de Llorís va ser descoberta amb motiu de la construcció de la variant de la carretera.