El Govern vol “trams de via doble de 8 km” al ramal Tarragona-Lleida-Saragossa del corredor mediterrani

El Govern ha demanat aquest dimarts que hi hagi “trams de via doble de 8 kilòmetres” al ramal del corredor mediterrani entre Tarragona, Lleida i Saragossa, i el Comissionat per al corredor, Josep Boira, s’ha compromès a estudiar la proposta. El secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha assegurat que la mesura permetria impulsar un “projecte de país molt important”, amb la creació d’una terminal ferroviària logística a Lleida. “En el corredor mediterrani tenim molts exemples de línies que han millorat amb actuacions puntuals que permeten una major fluïdesa del tràfic ferroviari”, ha dit Boira, que ha indicat que la proposta es pot estudiar i analitzar i “després, veure com finançar”.

El secretari de Mobilitat i Infraestructures i el Comissionat per al Corredor Mediterrani s’han reunit aquest dimarts al departament de Territori per analitzar l’estat de les obres.

Nadal ha remarcat que l'objectiu és aconseguir la doble via al ramal Tarragona-Lleida-Saragossa però ha apostat, mentrestant, per construir-la en trams d'uns vuit kilòmetres al llarg del recorregut, per millorar la capacitat més a curt termini.

Nadal ha destacat que d’acord amb les previsions actuals, en uns 2 o 3 anys tota Catalunya ja comptarà amb ample europeu. “El corredor és un tema estratègic de país”, ha remarcat.

Per la seva banda, Boira ha indicat que les obres tenen “tres reptes” principals: els accessos als ports, a les terminals ferroviàries i les connexions amb les fàbriques, principalment la de Seat a Martorell, la de Ford a Almussafes, i la de bateries a Sagunt.