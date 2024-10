Un conductor que va causar un accident mortal a l'N-II al maig anava ebri, drogat i a 150 km/h

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El conductor imputat per causar un accident mortal el passat 4 de maig a la carretera N-II al seu pas per Lleida i en el qual va morir una metgessa d’Alcarràs de 39 anys i els seus dos fills van resultar ferits, un dels quals de caràcter crític, conduïa sota els efectes de l’alcohol i les drogues i circulava com a mínim a 147 quilòmetres per hora, en un tram limitat a 70 km/h. Així ho han determinat els Mossos d’Esquadra a l’informe que han remès al jutjat d’Instrucció número 4 de Lleida, on està previst que l’investigat declari pròximament.

La policia va imputar el conductor a finals de maig, quan va sortir de l’hospital, com va avançar SEGRE. Se l’investiga per un delicte d’homicidi per imprudència greu, tres delictes de lesions per imprudència greu, un delicte contra la seguretat viària per conducció sota els efectes d’alcohol i drogues i un delicte contra la seguretat viària per conducció temerària.

La Unitat d’Investigació de l’Àrea Regional de Trànsit a Ponent ha determinat que hi va haver una conducció negligent per diversos motius. Va donar un resultat d’1,53 g/l en sang (el que equival a 0,76 mg/l en aire aspirat) en la prova d’alcoholèmia. En la prova de tòxics va donar positiu en benzoilecgonina, que és el principal metabòlit de la cocaïna. Pel que fa a la conducció, els investigadors la tipifiquen de “temerària” i van determinar que circulava “en una forquilla d’entre 147 quilòmetres per hora i 168 km/h, 80 km/h per sobre del màxim permès en la via”.

En aquest cas, el punt on es va produir l’accident està limitat a 70 quilòmetres per hora.A més, segons indica l’atestat, l’investigat “va envair el sentit contrari a causa de l’elevada velocitat i la impossibilitat de controlar el vehicle” al trobar-se sota els efectes de l’alcohol i les drogues, i la víctima no va poder fer res per evitar-lo.

Enregistraments mentre consumia alcohol i cerveses al seu cotxe

L’atestat policial també inclou enregistraments de l’investigat mentre consumia alcohol uns minuts abans de l’accident en un bar d’Alcarràs i fins i tot es van trobar llaunes de cervesa al seu vehicle.El tràgic accident es va produir a les 18.30 hores del 4 de maig a l’altura del quilòmetre 457, en un revolt proper al restaurant Carballeira. Al lloc van acudir quatre dotacions dels Bombers i diverses patrulles dels Mossos que van tallar la via en els dos sentits. Per la seua part, el SEM va activar ambulàncies i dos helicòpters. Una d’aquestes unitats aèries va evacuar al Vall d’Hebron un dels menors, que va resultar ferit crític. El marit de la víctima i els seus fills –que encara s’estan recuperant– exerceixen l’acusació particular i són representats per l’advocada Cristina Guilanyà.