Un despreniment de roques a Manresa obliga a tallar la circulació d'FGC a la línia Llobregat-Anoia

Un despreniment de roques al barri de Sant Pau de Manresa ha obligat a tallar la circulació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre Sant Vicenç Castellgalí i Manresa Viladordis, així com la circulació a la carretera C-1411Z. Segons han informat els Bombers, han demanat el tall preventiu de la circulació de ferrocarrils ja que les vies del tren estan a dalt del talús. Des d'FGC s'ha establert un servei alternatiu per carretera en el tram afectat, mentre que a la resta de la línia la circulació es manté. Els bombers hi treballen amb set dotacions i han activat l'equip de drons. El despreniment de roques no ha afectat cap vehicle.