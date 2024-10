L'aeroport d'Alguaire disposarà d'un pla urbanístic per definir l'activitat de les pròximes dècades

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dimecres la redacció d’un Pla director urbanístic aeroportuari (PDUA) que definirà i planificarà els projectes i els usos de l’Aeroport de Lleida-Alguaire per a les pròximes tres dècades. Des de la torre de control de la instal·lació aeroportuària, la consellera ha explicat que “l’impuls públic crea espais de desenvolupament que ens fan més competitius a l’àmbit europeu”, i que “Catalunya té el coneixement, l’experiència i la fortalesa per fer projectes d’èxit com el de l’Aeroport de Lleida – Alguaire”. La consellera ha destacat la innovació pel que fa a les operacions amb drons a l’Aeroport i “l’aportació de coneixement a Europa”.

Segons Paneque, el document haurà d’ordenar l’espai de la instal·lació per poder preveure i donar resposta a la demanda existent de més activitats de formació, nous projectes industrials, espais de proves per a solucions aeronàutiques o zones per a desenvolupar futur projectes d’energia renovable.

La demanda d’activitats econòmiques vinculades al món aeronàutic continua en creixement i l’objectiu del Govern és que Lleida-Alguaire sigui un aeroport industrial de referència. Es tracta d’una infraestructura de 350 hectàrees que actualment genera un impacte econòmic anual de 37,5 milions d’euros pel territori.

El PDUA haurà de definir també les servituds aeronàutiques i les seves limitacions, així com detallar el desenvolupament urbanístic dels terrenys de l’entorn. La previsió del Departament és poder disposar en les pròximes setmanes del document d’objectius i propòsits, que permetrà iniciar la tramitació urbanística del futur planejament.

El nou pla és necessari perquè l’aeroport ha esgotat les hectàrees de sòl que estaven planificades en el Pla especial urbanístic. De fet, les últimes obres que s’hi poden encabir s’estan portant a terme actualment. Es tracta de la futura residència de pilots, que estarà operativa l’estiu vinent, i els dos nous hangars que s’hi estan construint, un per a l’escola de pilots BAA Training i l’altre per a una nova companyia d’aviació corporativa.