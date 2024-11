Tallada l'A-27 a Valls per despreniments

Publicat per redacció / ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Diverses carreteres es troben tallades per esfondraments i inundacions en punts de Tarragona, l'Ebre i els Baix Llobregat, segons el Servei Català de Trànsit. En concret, estan tallades la C-31B a Salou, la TV-3454 a Deltebre, la C-32 a Castelldefels en sentit Sitges i el camí asfaltat de Can Prunera a Vallirana, en sentit Olesa de Bonesvalls, per inundacions.

A més, està tallada a Valls l'autovia entre Lleida i Tarragona, l' A-27, per esfondraments -l'alternativa és l'N-240-, la C-233 a Flix per despreniments i es dona pas alternatiu a la T-723 a Batea també per despreniments. D'altra banda, hi ha restriccions de mobilitat fins a les 14.00 hores a l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Tarragonès i la Terra Alta.

Algunes de les vies afectades per les restriccions de mobilitat són l'AP-7 a Altafulla en sentit sud, on es fan desviaments a la sortida 32, l'AP-7 a l'Aldea en sentit nord, la C-32 a Sant Pere de Ribes en sentit sud i l'AP-2 a Montblanc en direcció Tarragona.