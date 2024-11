Sense servei de tren a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i Lleida i a altres línies de Rodalies cap al sud

Publicat per redacció / Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La circulació ferroviària a l'R4 es troba interrompuda entre Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç de Calders per condicions climatològiques adverses, segons ha informat Renfe. D'altra banda, la circulació de les línies regionals cap al sud de Catalunya estaran tallades fins a les 15 hores d'aquest dilluns també per la situació meteorològica. Pel que fa a la xarxa de carreteres, la pluja ha provocat esfondraments a l'A-27 a Valls, que està tallada; afecta a la circulació a la TV-3454 a Deltebre i a l'AP-7 hi ha restriccions de mobilitat a la Pobla de Montornès-Altafulla cap al sud, amb desviaments a la sortida 32. A més, s'ha suspès el servei alternatiu per carretera dels regionals sud establert per les obres de Roda de Berà.

Pel que fa a la circulació de trens, no hi ha servei a l'R13 entre Sant Vicenç de Calders i Lleida; a l'R14 entre la Plana de Picamoixons i Tarragona; a l'R15 entre Sant Vicenç de Calders, Valls i Reus cap a Móra; l'R16 entre Tarragona i Tortosa; i l'R17 entre Tarragona i Salou Port Aventura. L'Avant Exprés entre Barcelona i Tortosa tampoc funciona.

A les carreteres, també hi ha restriccions per risc d'inundacions a l'Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Tarragonès i la Terra Alta fins a les 14.00 hores.

🔴 AP-7 Altafulla, direcció sud

🔴 AP-7 l’Aldea, direcció nord

🔴 C-32 Sant Pere de Ribes, direcció sud

🔴 AP-2 Montblanc, direcció Tarragona

Consulta l'estat del trànsit

D'altra banda, la Generalitat ha decretat per a aquest dilluns el tancament d’escoles i universitats i restringir la circulació a nou comarques de Tarragona. Més informació aquí