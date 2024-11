La CHE demana a la població consultar els mapes d'inundabilitat per saber si viu en zones de risc

La CHE emplaça a la població a consultar els mapes d'inundabilitat per saber on viu cadascú

El president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Carlos Arrazola, ha emplaçat aquest dimecres la població a consultar els mapes d'inundabilitat perquè "tothom sàpiga si és a una zona poc o molt inundable" com una forma de prevenir riscos davant futures riuades. Aquests mapes estan actualment en revisió i es poden consultar al web de la Confederació ( www.chebro.es ).

Les declaracions d'Arrazola se sumen a l'anunci de la Generalitat després de la reunió del Consell Executiu del dimarts en el sentit que es revisaran tots els plans de protecció i totes les zones inundables per comprovar que no s'hi duen a terme usos prohibits per la llei.

La reunió de l'assemblea d'usuaris aquest matí a SaragossaCHE

El president de la CHE ha instat a "ser més reflexius" davant tempestes com la DANA que ha sacsat el Mediterrani des de fa una setmana perquè "aquests fenòmens son cada cop més freqüents", i a la vegada ha reconegut que la dramàtica gota freda (que ha causat per prop de 220 morts i 89 desapareguts, segons les xifres oficials) marcarà "un abans i un després en la realitat hidràulica" més enllà fins i tot de l'Estat espanyol. Ho ha dit poc abans de presidir la reunió de l'assemblea d'usuaris de la CHE aquest matí a Saragossa.

Arrazola ha defensat fer "una reflexió profunda; millorar les nostres previsions hidrològiques".

D'altra banda, ha advocat també per la revisió de les dotacions d'aigua als regadius, segons la nova planificació, que ha tancat ja el termini d'exposició pública, i ha dit que es tracta d'una "adaptació a la realitat actual, més que una reducció".