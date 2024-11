Tàrrega, quarta capital de Lleida i la més poblada a implantar el porta a porta

Publicat per Laia Pedrós REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega és la quarta capital comarcal i la més gran de Lleida a implantar el sistema de recollida de residus porta a porta, després que el 2002 ho fes Cervera, Sort el 2015 i Solsona el 2021. La recollida de residus domiciliària facilita el reciclatge d’escombraries i actualment cobreix ja a la demarcació de Lleida 97.122 veïns, a qui cal sumar els 18.000 de Tàrrega, que es van incorporar ahir parcialment (només la fracció resta i orgànica).

D’altra banda, a Lleida ciutat, cal restar els barris de Balàfia i Pardinyes, que suprimeixen aquest sistema instal·lat el març del 2021 per la seua ineficàcia i les queixes veïnals i es mantindrà només als barris de Ciutat Jardí i Vila Montcada. Per a la directora de l’Associació Catalana de Municipis del Porta a Porta, Elena Díez, els municipis que implanten aquest sistema “veuen en pocs mesos com dupliquen la taxa de recollida selectiva, i aconsegueixen xifres d’entre el 80 i el 90%, quan la mitjana catalana se situa en el 40%”, va dir. “Aquestes xifres avalen el sistema amb què s’aconsegueix una participació generalitzada en la separació de residus en origen.”Per al president del consell de la Segarra, Ramon Augé, “implantar el porta a porta va ser un encert”, ja que els municipis on es du a terme els índexs de reciclatge superen el 70% davant el 35% de les poblacions amb la recollida amb contenidors. “En el seu moment hi va haver un consens polític i social que aquesta era la millor opció”, va assegurar. La Segarra va implantar el sistema fa 22 anys a Cervera, Guissona, Sant Guim de Freixenet i Torà. No va ser fins al 2019 que es va fer en localitats de més de 250 habitants com Sanaüja i Sant Ramon. A Tarroja el 2021 van canviar el sistema de recollida selectiva.

En el seu cas, cada habitatge tan sols disposa d’un cubell personalitzat per a la fracció resta. A tota la comarca hi ha 5.000 cubells amb xip. Augé va apuntar que de moment no està previst ampliar aquest sistema a altres localitats. La Segarra continua gestionant la recollida de Torà i Biosca, al Solsonès, fins al 2026 amb un nou concurs.Pel que fa a l’Urgell, amb l’entrada de Tàrrega, la meitat de la comarca ja té implantada la recollida de residus porta a porta parcial. Així, de cara a començaments de l’any 2025 està previst que aquest sistema també arribi a la Vall del Corb. A Verdú es recullen totes les fraccions porta a porta, tal com vol fer-ho Bellpuig, i a Castellserà són quatre.

L’orgànica, tres dies per setmana i la fracció resta, cada quinze dies

Tàrrega va iniciar ahir a la nit la recollida d’escombraries porta a porta parcial (amb dos fraccions). Els operaris d’Urgell Net van començar ahir a recollir les restes dels residus orgànics dels cubells individuals que els veïns havien tret prèviament davant dels seus portals o a les àrees d’aportació senyalitzades. El president del consell de l’Urgell, José Luis Marín, va explicar que “hem entregat un 80% dels equips de reciclatge i un 90% als grans generadors”, mentre que l’alcaldessa, Alba Pijuan, va qualificar “de dia històric” la jornada i va reconèixer que és un “repte” ja que “no és fàcil perquè requereix una adaptació dels veïns” però es va mostrar convençuda que “serà un èxit”. La recollida d’orgànica es portarà a terme tres dies per setmana i la fracció resta, els dilluns de cada dos setmanes, la qual cosa va generar queixes. El president de la FAVT, Joan Pujal, va denunciar “falta d’informació”.