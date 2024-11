L'escola de Guimerà inicia els actes per commemorar el seu centenari

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escola de Guimerà està de celebració pel seu centenari. Per commemorar aquesta efemèride, des de l’ajuntament i l’associació Viu Guimerà han preparat diferents actes que es prolongaran al llarg de l’any. Pensen que és important celebrar aquest centenari perquè realment no ha estat fàcil mantenir el centre educatiu obert de forma ininterrompuda en un municipi d’uns 250 habitants.

En diferents ocasions ha estat a punt de tancar, de fet durant els dos mesos de l’estiu del 2013 es va donar per tancada però al setembre van aconseguir els alumnes necessaris i la llavors consellera Irene Rigau va autoritzar la reobertura al setembre. En l’actualitat, l’escola de Guimerà té dotze alumnes, dels quals cap no cursa cicle superior, i forma part de la ZER Guicivervi des dels anys 90 del segle passat. Per la seua banda, l’alcalde, Salvador Balcells, va afirmar que “per a l’ajuntament l’escola és una de les nostres principals prioritats” ja que “sense escola, un poble es queda sense vida”. Balcells va afegir que “si hem pogut mantenir els pocs habitants que tenim a Guimerà és, en bona part, per continuar oferint el servei d’escola”.

El tret de sortida del centenari de l’escola de Guimerà va tenir lloc dissabte. Va ser un acte emotiu en el qual es van trobar diferents generacions de veïns que s’han escolaritzat al centre. Els més grans recordaven que l’escola no ha estat sempre a la ubicació actual, sinó que durant els primers anys va estar situada a la part alta del poble. L’alcalde de Guimerà va aprofitar la visita de representants de la Generalitat de Catalunya i del consell comarcal de l’Urgell per sol·licitar més ajuts a fi de poder portar a terme obres de millora a l’edifici.Per la seua part, la directora del centre, Antonia Sabaté, va destacar que “l’escola suposa un punt d’unió i d’integració dels veïns” i va agrair “la implicació de les famílies que sempre ens ajuden: amb la preparació de l’hort, la construcció d’una caseta per intercanviar llibres, l’edificació d’un hotel d’insectes...” D’altra banda, el delegat del departament d’Educació a Lleida, Ruben Mansilla, va posar en relleu “les zones escolars rurals (ZER) perquè contribueixen a “oferir una educació de qualitat també a les escoles rurals, en les quals habitualment falten recursos”.

Finalment, el president del consell de l’Urgell, José Luis Marín, va simbolitzar les escoles rurals com un trencaclosques, “on totes les peces tenen un lloc especial: els alumnes gaudeixen d’una escola cooperativa, les famílies poden continuar vivint on han llançat les seues arrels i on desitgen, i el poble es manté viu i continua creixent”.A més, després dels parlaments, els alumnes van oferir una actuació de diferents balls que va seguir un espectacle de màgia del Mag Reivax. Així mateix, també es van repartir castanyes rostides, moniatos i begudes entre els assistents, que van poder dibuixar-se, en un mural col·laboratiu que s’ha instal·lat a l’entrada de l’escola –que es va poder visitar– com a record de tots els seus alumnes i exalumnes.

Una agenda per a tot el curs

Durant tot el curs escolar 2024/2025 s’han previst diferents actes commemoratius com una exposició retrospectiva i un documental, amb fotografies antigues, documents històrics i records; la publicació del llibre del centenari, que recollirà la història de l’escola amb entrevistes a antics alumnes i professors així com anècdotes (es preveu que els alumnes visitin els veïns del poble durant el curs); un concurs del conte del centenari entre artistes locals; tallers i xarrades sobre l’evolució de l’educació; un concurs per escollir el logotip del centenari i una pancarta, entre els altres activitats proposades.