Presó sense fiança per a la detinguda per la mort de la seua filla a Coll de Nargó

Comença la reconstrucció dels fets del crim de Coll de Nargó a la població de l'Alt Urgell. En aquests moment comencen al lloc on la dona va baixar de l'autocarCYNTHIA SANS

El jutjat de guàrdia de la Seu d'Urgell ha acordat aquest dimarts al matí presó provisional comunicada i sense fiança per a la dona detinguda per la mort de la seua filla de sis anys a Coll de Nargó. Segons ha informat el tribunal, a mesura que avanci la instrucció es concretarà si la causa és per homicidi o assassinat.

La detinguda és veïna de Sant Julià de Lòria i podria haver matat la seua filla subministrant-li pastilles (sedants). Aquesta és la principal hipòtesi amb què treballa la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran segons van apuntar ahir fonts solvents. La mare, assenyalen les fonts, hauria ingerit així mateix amb la seua pròpia vida. Val a recordar que la menor no presentava signes externs de violència, com va informar ahir SEGRE.

Fonts del Principat properes a aquest cas van explicar que la desaparició de la dona i la menor d’edat, denunciada als Mossos divendres, va ser considerada d’una “desaparició de risc” a l’estar passant la progenitora per un mal moment a nivell psicològic. Van afegir que precisament els problemes de trastorn mental que patia la dona havien fet que l’àvia materna tingués la guàrdia i custòdia de la petita.

La menor va ser localitzada en un torrent pròxim a una granja abandonada coneguda com Cal Magí, propera a la zona del dipòsit d’aigua de Coll de Nargó, més amunt de les escoles i del museu Dinosfera.

A l’escola en la qual la petita cursava segon de Primària, els alumnes van rebre l’ajuda d’un grup de psicòlegs coordinats entre el ministeri d’Educació i l’àrea de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.