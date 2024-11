L'acusada de matar la filla a Coll de Nargó va avisar que no aniria a l'escola

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La dona de 46 anys empresonada com a presumpta autora de la mort de la seua filla de sis anys a Coll de Nargó va avisar l’escola que la menor no acudiria a classe. Va ser dijous passat, el dia que van desaparèixer. Fonts solvents van explicar ahir a aquest diari que R.M.L., veïna de Sant Julià de Lòria, va trucar per telèfon a l’Escola Andorrana d’aquesta parròquia a primera hora d’aquell dia i va explicar que la petita “estava malalta”. Posteriorment, les dos van agafar un autobús i es van desplaçar fins a Coll de Nargó, on van arribar a mig matí.

La dona, que va subministrar fàrmacs a la petita que li haurien causat la mort, es troba en tractament psiquiàtric des dels 14 anys. Està diagnosticada de trastorn de la personalitat i de depressió major recurrent, havia intentat treure’s la vida en diverses ocasions i el moment pel qual estava passant ara “era dels pitjors”, segons les mateixes fonts. El seu estat ha fet que l’única declaració de la qual es disposa sigui la del dia de l’arrest, quan va acompanyar els agents fins al punt en el qual hi havia la seua filla i va admetre que li havia donat les pastilles.

Per la seua part, l’advocat de la investigada, Jordi Galobart, va explicar ahir que ha sol·licitat una valoració psiquiàtrica “que determini fins a quin punt la dona conserva les facultats necessàries per poder-la imputar”. L’informe forense serà clau per determinar si la dona és imputable o no i si li són aplicables eximents. La dona va assegurar als investigadors que no volia que la seua filla passés el mateix que havia passat ella, indicant així que li havia subministrat fàrmacs “per salvar-la”, fet que per als investigadors és clar indici que va preparar el crim. Ella també va prendre una dosi important de fàrmacs. Per la seua banda, fonts solvents van indicar que mare i filla van passar els dos dies a la intempèrie, en un prat al costat d’unes alzines pròxim al camp de futbol municipal i l’escola de la població.