Crim de les Borges: “el va punxar, va caure a terra i li sortien els budells, va ser molt dur”

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida

Un testimoni que va presenciar el crim del 9 d’octubre del 2022 a les Borges Blanques va declarar ahir a l’Audiència de Lleida que va veure com l’acusat, J.G.G., va atacar amb un ganivet de pernil de 36 centímetres de fulla la víctima, Karol Mrizo. “Vaig veure com el va punxar. Va caure [la víctima] redó a terra i li sortien els budells, va ser molt dur”, va afirmar.

Aquest veí de la capital de les Garrigues va ser la persona que va traslladar amb el seu cotxe Karol Mrizo al CAP. Posteriorment, la víctima va ser traslladada en ambulància a l’Arnau de Vilanova, on va acabar morint.

Per la seua part, la parella de la víctima va afirmar que “només vaig veure com queia a terra”. Respecte al motiu de l’agressió, va explicar que “dies abans ens van robar a casa eines i una planta de marihuana. Un amic va dir que sabia qui havia estat i la meua parella va quedar amb ells perquè no ens tornessin a robar”. Es van citar a la zona del cementiri i poc després, quan es trobaven en un bar, va ser quan l’acusat i els seus familiars s’hi van presentar. Una cosa que va corroborar el pare del difunt, que va afegir que el seu fill no anava armat i que tampoc no li havia trucat ningú de l’altra família per aclarir la situació.

En canvi, dos germans, la mare, el padrastre i un amic de l’acusat van coincidir a afirmar que la víctima i el seu pare els van amenaçar de mort. Pel que fa a l’agressió, van explicar que van ser aquests els que van iniciar la disputa. Alguns d’ells van explicar que només van observar com la víctima queia desplomada a terra però no el que havia passat. No obstant, alguns van admetre que van veure l’acusat amb un ganivet.

Quan els van preguntar per què van fugir del lloc, tots van assegurar que va ser perquè tenien por de represàlies. Un dels germans va explicar que “m’acusaven d’haver-li robat dos quilos de marihuana i només vam ser allà per explicar que nosaltres no havíem estat i per arreglar-ho”.

La Fiscalia sol·licita 20 anys de presó i l’acusació particular, que exerceix el lletrat Daniel Ibars, 25 per un delicte d’assassinat. En canvi, la defensa sol·licita l’absolució per aquest delicte al considerar que l’acusat, que va reconèixer ser l’autor de l’agressió, va actuar en legítima defensa al témer per la seua vida. El judici continua avui.