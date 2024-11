Dos morts en un xoc frontal molt greu entre un autocar i un camió a la C-13 a la Guingueta d'Àneu

Publicat per Albert Guerrero Periodista VÍDEO DE JORDI ECHEVARRIA Verificat per Creat: Actualitzat:

Dues persones han mort en un accident molt greu aquest dimarts al migdia a la C-13 a la Guingueta d'Àneu, al Pallars Sobirà. Es tracta del conductor de l'autocar i el de la furgoneta, tots dos de 42 anys, que han xocat frontalment.

Pel que fa al passatge que viatjava a l’autocar, les primeres informacions indiquen que hi hauria quatre persones ferides de caràcter lleu, informació encara pendent d'ampliació.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 12.37 per una col·lisió frontal. S'han activat cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i quatre unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat del SEM. A més, els Bombers de la Generalitat han activat 23 dotacions amb dos helicòpters de rescat amb personal GRAE i metge del SEM. Protecció Civil ha activat el pla PROCICAT en fase prealerta per aquest accident fins que no s'ha normalitzat la situació.

Amb aquestes víctimes, són 122 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Els bombers han fet tasques d'excarceració i d'estabilització de l'autocar, que ha quedat inestable en un terraplè.

Pel que fa als ferits, dos s’han traslladat a l’Hospital de Vielha (Val d’Aran) i dos a l’Hospital Comarcal del Pallars, amb seu a Tremp.

Impacte frontal

L’impacte frontal entre els dos vehicles ha estat “d’alta energia”, segons ha explicat el sergent del Cos de Bombers, Xavi Agut, i ha afegit que a la calçada no hi han quedat marques de frenada. L’accident ha obligat a tallar la carretera durant poc més d’una hora, posteriorment s’ha donat pas alternatiu fins a les 17:34 que ha quedat normalitzada la circulació i protecció civil ha desactivat la prealerta del pla Procicat.

Pel que fa a la retirada de l’autocar i la furgoneta es faran durant la nit d’aquest dimecres. Es troben fora de la carretera i no molesten a la circulació,però s'han de retirar per seguretat.