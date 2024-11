Jové optarà a la reelecció en la presidència del Segarra-Garrigues

El president de la comunitat de regants del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va comunicar ahir en l’acabada de constituir junta de govern del canal que optarà a la reelecció, després de dotze anys i tres mandats consecutius. Les candidatures poden presentar-se del 25 al 29 de novembre.

Jové, president en funcions, va explicar que es presenta de nou per “donar continuïtat al projecte i millorar-lo, així com per afrontar els molts obstacles pendents, ja que hi ha molt treball per fer”. Hi ha més de 15.000 hectàrees en regadiu de les 65.000 previstes en l’àmbit del Segarra-Garrigues, encara que els convenis d’adhesió superen les 20.000. La previsió és portar el reg a tots els sectors el 2032.

A la reunió van assistir els nous presidents de les 16 col·lectivitats del canal, elegits en les votacions del 4 i el 5 de novembre. Repeteixen tots tret d’Antoni Bellart (Verdú) i Jaume Gotsens (Arbeca), que es van estrenar.

D’altra banda, els regants de l’Algerri-Balaguer estan convocats entre el 27 de novembre i el 4 de desembre per renovar els 6 síndics i la presidència de la comunitat. Carles Gra, que l’ha encapçalat els últims 12 anys, s’ha decidit a tornar a presentar-se a un càrrec que es renovarà el 10 de desembre.