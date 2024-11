Un expert en micologia alerta que el canvi climàtic i la sequera amenacen la producció de bolets al Pirineu

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada de bolets d'enguany, que ja es dona pràcticament per acabada per l'arribada del vent i el fred, ha estat una de les més bones dels últims trenta anys. Així ho ha explicat a l'ACN el micòleg del Centre Forestal de Catalunya (CTFC), Juan Martínez de Aragón, que ha dit que la producció ha estat de 150 quilos per hectàrea i s'ha situat molt a prop dels anys rècord.

De fet, enguany s'ha superat la mitjana de producció -situada als 50 kg/ha- a molts llocs del país. En concret, el Pirineu ha estat una de les zones amb més producció amb uns 300 quilos per hectàrea, tot i que no ha arribat als nivells d'anys excepcionals com el 2014 o el 2018 en què es va doblar aquesta xifra.

Sequera i falta de pluges a l'estiu

L'escenari abans de la tardor no era el més optimista perquè, d'una banda, segons explica l'investigador del CTFC Juan Martínez de Aragón hi havia una sequera "importantíssima" amb molta falta d'aigua, i de l'altra, a l'agost no va ploure com hauria calgut.

Però el cert és que aquesta temporada boletaire ha estat una de les més bones que es recorden en els últims anys. Especialment a la Catalunya Central, però també al Pirineu que, de fet, ha estat la zona del país on s'han trobat més bolets. Tot i això, la temporada s'ha situat lluny de ser "de rècord", com sí que ho van ser la del 2014 o la del 2018.

Per arribar a les produccions d'aquests dos anys, quan es van assolir els 600 kg per hectàrea al Pirineu, hauria calgut que durant el mes d'agost i setembre ja hi hagués hagut una bona presència de bolets. Aquest any, en canvi, no va ser així per la falta de precipitacions durant els mesos d'estiu.

Bolets corcats per l'excés d'aigua

Les abundants precipitacions que han caigut durant les darreres setmanes han fet que alguns bolets hagin fructificat sobrepassats d'aigua i, en alguns casos, sobretot amb el rovelló, que hagin sortit corcats. Tot i això, Martínez de Aragón assegura que, en general, la qualitat dels bolets ha estat "molt bona".

Ara, però, amb el fred i el vent la temporada ja es dona per pràcticament tancada i només es poden trobar bolets, tot i que molt pocs, en algunes zones de la Catalunya Central i del Prelitoral.

L'impacte del canvi climàtic en el futur dels bolets

De cara el futur, l'expert en micologia del CTFC assegura que el canvi climàtic i els episodis de sequera comportaran efectes significatius pel que fa al creixement de bolets a Catalunya. On més afectarà, segons diu, és al Pirineu amb una reducció d'entre el 20% i el 30% de la producció. El motiu, segons explica, és que els ecosistemes forestals del nord de Catalunya "estan menys adaptats a períodes de sequera perllongats".

Malgrat aquestes prediccions preocupants, el sector boletaire espera poder adaptar-se als canvis i continuar gaudint d'aquest apreciat recurs natural. Alguns experts proposen mesures com la diversificació de les espècies recol·lectades, la gestió sostenible dels boscos i la recerca de noves zones de creixement per mitigar els efectes del canvi climàtic.