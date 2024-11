Agricultura rectifica Territori i rebutja que les finques amb renovables cobrin la PAC

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria d’Agricultura va corregir ahir la de Territori i va rebutjar que les finques on hi hagi plaques solars i aerogeneradors puguin cobrar ajuts de la PAC sempre que allotgin principalment cultius. Aquesta opció, coneguda també com a agrivoltaisme, està contemplada com a perceptora dels ajuts europeus en comunitats com Aragó i Navarra i el Fons Espanyol de Garantia Agrària del ministeri d’Agricultura considera hectàrees admissibles per als ajuts de la PAC les “superfícies agràries de l’explotació”. I afegeix: “Quan una superfície agrària d’una explotació s’utilitzi també per a activitats no agràries, aquesta superfície es considerarà predominantment utilitzada per a activitats agràries, sempre que aquestes puguin realitzar-se sense estar sensiblement obstaculitzades per la intensitat, naturalesa, durada i calendari de les activitats no agràries”.

El departament d’Agricultura, que dirigeix Òscar Ordeig, va rebutjar obrir un debat en aquest sentit i va sentenciar que l’agrivoltaisme (activitat agrícola i producció d’energia en una mateixa explotació) no és compatible amb la PAC. Després d’haver obert dijous aquesta possibilitat, Territori ho va atribuir a un error intern i va remetre ahir Agricultura per aclarir els termes. En aquest context, regants i sindicats coincideixen a descartar de ple conrear i implantar energies renovables en una mateixa finca, en especial plantes solars. Segrià Sud, Garrigues Sud i Segarra-Garrigues mantenen el seu front contrari a col·locar plaques o molins en àrees on ja es rega o susceptibles de convertir-se en regadiu. Segons el president del Segrià Sud, Joan Sabaté, hi ha espais no aprofitables on col·locar-les. “El rendiment seria mínim perquè la instal·lació no seria gaire gran i hi ha una xarxa de canonades que no es pot tocar” per les línies d’evacuació d’electricitat. El Garrigues Sud va afegir que el pla és zona d’oliveres i ametllers consolidats. “Les plaques solars haurien de ser més altes que els arbres, als quals traurien el sol, o molt més baixes.”

El president del Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, va incidir que construir una platja de plaques és incompatible amb el cultiu pels espais d’ombra. “Seria molt difícil de compaginar.” D’altra banda, va explicar que seria més fàcil mantenir la vegetació i habilitar zones de pasturatge. El president de l’Algerri-Balaguer, Carles Gra, va descartar aquesta possibilitat “ja que no es pot compaginar una cosa amb l’altra. L’única previsió és utilitzar plaques solars per bombar l’aigua”. Per la seua banda, el president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros, va incidir en la incompatibilitat de l’agricultura amb l’explotació de plantes solars o eòliques en una mateixa finca.

Mesura de difícil aplicació i que només beneficia grans firmes

Jaume Pedrós, d’Unió de Pagesos, va remarcar la complexitat on hi ha agrivoltaisme de saber com es cobren ajuts de la PAC (Política Agrària Comuna) en cultius ja establerts o per crear atès que hi ha moltes superfícies, per exemple de cereal, que no permeten plaques. Jordi Vidal, de JARC, va assenyalar que on s’aplica “és una iniciativa que només beneficia les grans empreses ja que un petit agricultor no es pot permetre compatibilitzar la col·locació de plaques solars o molins i tenir activitat agrària. El que no seria just és que grans firmes també poguessin cobrar ajuts de la UE com la PAC”. Per la seua part, Pere Roqué, d’Asaja, va remarcar que caldrà ser molt acurat en la catalogació dels terrenys ja que per instal·lar plaques o parcs eòlics “has de fer un canvi de categoria, per la qual cosa el que abans eren terrenys agrícoles es converteixen en industrials, i aquests no poden cobrar la PAC”, va aclarir.