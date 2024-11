Ofereixen casa per mantenir l'escola de piragüisme

L’ajuntament de Sort ha tret a licitació un contracte de masoveria per complir les necessitats de manteniment de la finca en la qual s’ubica l’Escola de Piragüisme, propietat de la Generalitat. L’objectiu és cedir un habitatge que hi ha en aquesta àrea d’equipaments a canvi de portar el manteniment general de la parcel·la, que passa per fer-se càrrec del sistema d’il·luminació, regar la zona verda de l’escola, mantenir en perfectes condicions la bassa o el camp de futbol.

El contracte també contempla l’obertura i tancament dels accessos, la revisió de l’estat de l’alberg, l’obertura i tancament de l’escola de cuina, la gestió del canal d’aigües tranquil·les i gestionar possibles incidents. “Es tracta de tasques vinculades al manteniment de la finca, no la gestió ni explotació del centre formatiu”, va dir l’alcalde de Sort, Baldo Farré.

Els candidats han d’acreditar experiència en jardineria i manteniment de zones verdes i serveis

La instal·lació que acull l’Escola de Piragüisme està formada pel canal d’aigües tranquil·les, un alberg de 52 places amb cinc habitacions, gimnàs, vestidors, una aula de formació, una altra aula de cuina i un camp de futbol, a més d’un habitatge, objecte d’aquest contracte de masoveria, que compta amb tres habitacions, una cuina, un menjador, bany complet i una terrassa exterior.

Així mateix, s’estableix un contracte de 5 anys amb un període de prova de tres mesos i els candidats han d’acreditar experiència en jardineria i manteniment de zones verdes, i de serveis bàsics com aigua, llum o pintura.

Els usuaris d’aquest equipament són esportistes a títol individual o col·lectiu, els clubs, associacions o federacions esportives, que utilitzen les instal·lacions d’aprenentatge i tecnificació de diverses modalitats de piragüisme o l’alberg. Els terrenys en els quals està construïda l’actual escola de piragüisme van ser cedits a la Federació Espanyola de Piragüisme i, posteriorment, als anys 70, la instal·lació va passar a ser de la Generalitat a causa de les transferències que va fer l’Estat a les comunitats autònomes amb l’arribada de la democràcia.

Aquesta instal·lació forma part de la infraestructura d’equipaments esportius municipals, juntament amb el pavelló els Til·lers, el camp de futbol de la Baradella o el camp de regates Aigüerola.