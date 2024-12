El Govern investigarà la rompuda de cent hectàrees en una zepa d'Aitona

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria de Territori, Habitatge i Transició ecològica ha decidit intervenir en l’assumpte de la rompuda de terres d’estepa i de secà per plantar fruiters a la zepa (zona especial de protecció d’aus) secans del Segrià i Utxesa, a Aitona, on una denúncia de les organitzacions ecologistes SEO-Birdlife, Ipcena, Depana i Natura Rural afirma que aquest canvi d’ús afecta “més de cent hectàrees” en una vintena d’actuacions que s’han desenvolupat des del 2010.

“Revisarem les accions denunciades”, van assenyalar fonts del departament que dirigeix Sílvia Paneque, la qual cosa equival a revisar la tramitació dels expedients que en aquells catorze anys s’han anat obrint arran d’aquesta vintena de denúncies, la major part presentades pels Agents Rurals.

Territori obre una investigació amb “caràcter prioritari per si cal demanar responsabilitats”

Segons aquestes mateixes organitzacions, alguns d’aquests expedients van arribar a ser reoberts fins a tres ocasions, encara que mai no van acabar amb sancions ni amb l’obligació per a les empreses de restaurar els terrenys afectats per tornar-los a la situació anterior. La majoria d’aquestes van ser instruïdes per les diferents conselleries d’Agricultura de governs de diversos colors.

En total, es comptabilitzen 27 zones afectades, en vuit de les quals s’ha produït “la destrucció total per rompuda de vegetació natural i hàbitats d’espècies en perill d’extinció” mentre que les 19 restants “afecten moviments de sòl a l’interior de l’espai natural” en les quals la “vegetació estepària o cultius de secà d’ordi i oliveres” ha estat transformada en “cultius de regadiu amb arbres (fruita) de pinyol”.

Les mateixes fonts del departament de Territori, a la Secretaria de Transició Ecològica del qual va ser dirigida la denúncia presentada la setmana passada pels grups ecologistes, també van confirmar la intenció d’obrir “un expedient sancionador” sobre els recents treballs de rompuda realitzats a la zepa per a l’empresa Fruites Espax.

Aquest expedient tindrà “caràcter prioritari per si cal demanar responsabilitats”, van anotar.

La denúncia acusa Espax de “destruir unes vuit hectàrees de zones de vegetació natural estepària” en una zona en la qual “pretén tornar a plantar” arbres de fruita de pinyol i instal·lar un sistema de reg, dos “activitats prohibides pel pla especial en una zona inclosa en l’espai natural”. Per la seua banda, l’empresa nega que hagi comès cap irregularitat.